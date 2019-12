Calciomercato Bologna, Kean idea se non arriva Ibrahimovic

Il Bologna continua a coltivare la speranza di tesserare Zlatan Ibrahimovic: qualora lo svedese approdasse al Milan, il mirino si sposterebbe su Kean.

Ancora qualche giorno di attesa e poi conosceremo la nuova squadra di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è in procinto di tornare in dove, con ogni probabilità, indosserà la maglia del o del .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Prima di ufficializzare la sua decisione, l'ex informerà Sinisa Mihajlovic a cui è legato da un rapporto di sincera amicizia: nel bene o nel male, dunque, il tecnico serbo saprà a tempo debito se potrà allenare o meno il campione nativo di Malmoe.

A Bologna hanno pronto un piano B da mettere in atto se Ibrahimovic dovesse decidere di sbarcare a Milano: trattasi di Moise Kean, riserva di lusso all' dove è stato da poco esonerato Marco Silva.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', Sabatini e Bigon potrebbero strappare il prestito di un giocatore che, peraltro, è un altro assistito di Mino Raiola: in Emilia Romagna Kean avrebbe l'opportunità di giocare con maggiore frequenza, il che gli consentirebbe di tornare a sperare per la convocazione ai prossimi Europei itineranti.

Raiola vuole prima capire le intenzioni di quello che sarà il nuovo tecnico dei 'Toffees': senza assicurazioni su un minutaggio più elevato, i discorsi col Bologna potrebbero decollare definitivamente.

E se nemmeno Kean dovesse approdare al Bologna? In quel caso il quotidiano romano parla di un possibile prestito di Piatek, che con l'arrivo a Milanello di Ibrahimovic avrebbe un concorrente di primissimo livello per una maglia da titolare in attacco.

Magari i contatti a riguardo potrebbero essere approfonditi proprio domani sera, quando Bologna e Milan si affronteranno nel posticipo del quindicesimo turno di . Una sfida sul campo e sul mercato.