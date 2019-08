Calciomercato Bologna, è fatta per Medel: accordo con il Besiktas

Gary Medel sarà un nuovo giocatore del Bologna: l'ex giocatore dell'Inter lascia il Besiktas, che incasserà 2,5 milioni di euro.

Il accelera sul mercato a poche ore dal fischio d'inizio del suo nuovo campionato: la dirigenza rossoblù ha messo a segno un colpo di grande esperienza internazionale. Dal arriva l'ex giocatore dell' Gary Medel.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club rossoblù ha definito l'accordo con il club turco per l'arrivo del roccioso mediano classe '87, che torna dunque in dopo aver lasciato i nerazzurri nell'agosto del 2017.

Nelle casse del Besiktas andranno circa 2 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo: accordo raggiunto anche con lo stesso Medel, che ha rinunciato all'elevato ingaggio percepito in . L'ufficialità è attesa tra domani e martedì: pronto un contratto triennale fino al 2022. Definiti gli ultimi dettagli per un'operazione che alza il livello di esperienza del gruppo di Mihajlovic.