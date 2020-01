Calciomercato Bologna, Dominguez è finalmente ufficiale

Arrivato il transfer, il Bologna ha ufficializzato l'acquisto del giovane argentino Dominguez: Mihajlovic può schierarlo contro il Torino.

I tifosi lo attendevano con attesa spasmodica, ora possono finalmente esultare.sbarca infatti ufficialmente al. Arrivato in città settimane fa, l'argentino potrà essere utilizzato nelle prossime gare di campionato, a cominciare da quella contro il .

Il talento nel giro della Nazionale argentina era stato acquistato dalla scorsa estate, ma è stato liberato dal Velez solamente a dicembre. Interno di centrocampo abile ad inserirsi per trovare la via del goal con grande continuità, è un classe 1998 che ha già giocato con la rappresentativa sudamericana in cinque occasioni, segnando anche un goal.

Cinque goal in tredici presenze nella prima parte di stagione con la maglia del Velez per Dominguez, considerato uno dei migliori Under 21 argentini. Il Bologna è riuscito a strapparlo ad una forte concorrenza per portarlo in , un colpo che potrebbe far svoltare l'annata rossoblù.