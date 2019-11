Calciomercato Bologna, Destro in Cina? C'è Donadoni

Chiuso al Bologna e attualmente ai box per recuperare da un infortunio, Destro potrebbe approdare nel campionato cinese a febbraio.

Quattro presenze e 178 minuti totali in , un gettone in Coppa da titolare. Zero goal per Mattia Destro, seconda scelta per il ed ora anche attualmente infortunato per un'infiammazione della capsula articolare posteriore che lo terrà fuori fino al termine del mese. Addio invernale? Probabile.

Si parla da diverse settimane di un approdo di Destro in , ma stavolta, secondo il Resto del Carlino, sarebbe arrivato il vero e proprio assalto. Nel campionato asiatico allena del resto il suo ex tecnico Roberto Donadoni, che sta spingendo per portarlo tra le fila dello Shezhen.

La squadra di Donadoni è in una a dir poco complicata situazione di classifca, visto il penultimo posto a tre giornate dal termine del campionato: per evitare la retrocessione dovrà fare due punti in più del Tianjin Tianhai. Si pensa comunque già al futuro.

Donadoni avrebbe chiamato Destro per capire la sua disponibilità e chiedergli di accettare la chiamata cinese. Donadoni ha bisogno di esperienza per il suo team e in teoria l'attaccante del Bologna è a caccia di un riscatto, anche se il trasferimento a febbraio in Cina potrebbe essere solamente l'ultima opzione.

Destro è stato allenato da Donadoni al Bologna tra il 2015 e il 2018: 24 le reti totali sotto l'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, dunque il calo di rendimento e la retrocessione ad attaccante di riserva causa problemi fisici e scelte tecniche.

Ora la possibilità cinese: a 28 anni Destro opterà per un'avventura all'estero per la prima volta in carriera?