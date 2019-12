Calciomercato Bologna, Barrow in pole: obiettivo per l'attacco, l'alternativa è Zaza

Il Bologna ha individuato in Musa Barrow il suo grande obiettivo per rafforzare l’attacco: Simone Zaza del Torino la possibile alternativa.

Il è uno dei club che maggiormente si sta muovendo in sede di calciomercato. Dopo aver rafforzato il suo centrocampo con l’arrivo di Nicolas Dominguez, forte talento argentino che era stato già acquistato dal Velez la scorsa estate e che ora è pronto a mettersi a disposizione di Mihajlovic, il club felsineo ora si concentrerà su difesa e attacco.

Come riportato da Tuttosport, per il reparto arretrato si continua a guardare in casa . Tra gli obiettivi restano Lyanco (giocatore che Mihajlovic conosce già alla perfezione e che ha chiuso la scorsa stagione proprio a Bologna) e Kevin Bonifazi.

L’operazione più importante potrebbe però riguardare il reparto offensivo. Il profilo che continua a piacere di più è quello di Musa Barrow, giocatore che all’ non sta giocando moltissimo, ma che in rossoblù potrebbe avere maggiore spazio.

Il talento gambiano andrebbe a rafforzare un attacco nel quale Santander ha progressivamente perso posizioni nelle gerarchie di Mihajlovic e Destro potrebbe non avere più un posto, tanto che per lui non è esclusa una cessione per monetizzare.

Se Barrow è il nome forte, in casa Torino si guarda anche per l’eventuale alternativa: un nome buono potrebbe essere quello di Simone Zaza.