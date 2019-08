Calciomercato, Bojan Krkic incontra Saputo: futuro al Montreal Impact

Incontro tra Saputo e Bojan Krkic nella sede del Bologna: lo spagnolo è a un passo dal Montreal Impact, club di proprietà del presidente rossoblù.

Nuova possibile avventura in per Bojan Krkic. Reduce da una stagione non proprio esaltante con lo in Championship, dove ha collezionato una rete in 21 gare, l'attaccante spagnolo è ora vicino al .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore è atterrato quest'oggi a per dirigersi poi a Casteldebole, sede dei rossoblù. Qui ha infatti incontrato Joey Saputo, che oltre a essere il presidente del Bologna è anche il proprietario del Montreal Impact.

Un accordo tra le parti sembra ormai vicino, con l'ex e - tra le altre - deciso a scrivere una nuova pagina della propria carriera. La MLS per Bojan rappresenta infatti un nuovo campionato mai affrontato prima in carriera.

Un grande colpo per la lega statunitense, che andrebbe così ad accogliere un giocatore capace di vincere due volte la con il da giovanissimo.