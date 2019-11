Calciomercato, il Besiktas scarica Ljajic: via a gennaio?

La dirigenza del Besiktas dà il benservito ad Adem Ljajic: l'ex Torino è stato invitato a trovarsi un nuovo club nel mercato di gennaio.

Non c'è pace per Adem Ljajic. Nemmeno in , dove l'ex fantasista di , e sarebbe stato scaricato dal suo attuale club: il .

A svelare la rottura tra le parti è 'Fanatik', secondo cui il serbo sarebbe stato invitato dalla dirigenza della società di Istanbul a trovarsi una nuova squadra nel mercato di gennaio alla luce di prestazioni ritenute insoddisfacenti.

Sintomo di un rapporto ormai giunto ai titoli di coda, quello tra Ljajic e il Besiktas: il classe '91, in questa stagione, ha collezionato 13 presenze condite da 2 goal e 5 assist senza convincere.

Arrivato in Turchia nell'estate del 2018, 6 mesi fa Ljajic era stato riscattato dal Torino per 6,5 milioni di euro in seguito ad un impatto positivo. Ora un'altra 'grana' per il calciatore, al quale il Besiktas ha dato il benservito a circa 2 mesi dall'apertura della finestra invernale dei trasferimenti comunicandolo al suo agente.