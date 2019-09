Calciomercato, Bendtner riparte dal Copenaghen: è ufficiale

Nuova avventura per Nicklas Bendtner: l’ex attaccante della Juventus lascia il Rosenborg per approdare al Copenaghen.

Anche Nicklas Bendtner è riuscito a ritagliarsi un posto tra i protagonisti della sessione estiva di calciomercato. L’ex attaccante della , che nel corso delle ultime settimane è stato accostato anche alla Reggina, è infatti da poche ore un nuovo giocatore del Copenaghen.

A confermare il ritorno in patria dell’attaccante è stato lo stesso club danese attraverso un comunicato ufficiale.

FC Copenhagen have signed Nicklas Bendtner form Norwegian champions Rosenborg BK on a deal until the end of the year #fcklive https://t.co/HN1mGFL0nL — F.C. København (@FCKobenhavn) September 2, 2019

“Il Copenaghen ha prelevato Nicklas Bendtner dai campioni di Norvegia del Rosenborg. Con il giocatore è stato trovato un accordo fino al termine della stagione. Bendtner si allenerà per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra mercoledì 4 settembre presso il campo di allenamento, Jens Jessens Vej 10”.

Bendtner, classe 1988, non giocava in dal 2004, anno nel quale ha lasciato il KB per trasferirsi all’ . Nel corso della sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di , Sunderland, Juventus (0 reti in 11 partite complessive), , ed ovviamente Rosenborg.