Calciomercato, Ben Arfa in Italia? Derby tra Genoa e Sampdoria

Hatem Ben Arfa, svincolatosi dal Rennes, stuzzica le due liguri: Genoa e Sampdoria pensano all'eclettico fantasista classe '87.

Hatem Ben Arfa potrebbe sbarcare in . A contenderselo sono e , che pensano al colpo ad effetto per aumentare la qualità dei rispettivi organici.

Come riferisce l'ANSA, il fantasista classe '87 reduce dall'esperienza col è senza contratto e ha attirato le attenzioni delle due genovesi.

Il nodo da sciogliere, soprattutto per quanto riguarda la pista Samp, secondo la 'Gazzetta dello Sport' riguarda le richieste d'ingaggio avanzate da Ben Arfa. Su cui, comunque, Eusebio Di Francesco ha già dato il proprio 'placet'.

Tornando al Genoa, invece, l'amichevole disputata col ha visto la presenza in tribuna del calciatore: un motivo in più per 'ammiccare' e tessere la tela nell'ottica del possibile tesseramento. Il derby è servito.