Calciomercato Bayern Monaco, Nunez nel mirino: pronti 30 milioni

Ecatombe in difesa per il Bayern Monaco, che nella prossima sessione invernale dovrà per forza acquistare un centrale.

Emergenza in difesa e ai ripari. A gennaio, infatti, il clun bavarese tornerà per forza di cose nel calciomercato in entrata così da sopperire alla mancanza di alternative: nel mirino dei bavaresi è finita ancora una volta il campionato spagnolo, stavolta per Unai Nunez.

Secondo quanto appreso da Goal, infatti, Unai Nunez è l'obiettivo numero del in seguito ai due infortuni difensivi che hanno messo in ginocchio Kovac e spezzato i piani per i prossimi mesi. Certo, in Champions le cose stanno andando bene e in dicretamente (vista la grande concorrenza), ma nel lungo periodo i problemi difensivi potrebbero emergere seriamente.

Nonostante Pavard, Javi Martinez e Alaba abbiano già avuto esperienze come centrali, gli infortuni hanno lasciato solamente Boateng come difensore di ruolo. Nunez è dunque l'obiettivo scelto dal Bayern in virtù delle ottime prestazioni messe in scena con l' Bilbao.

Nunez ha attualmente un contratto con il Bayern fino al 2023, con una clausola rescissoria da trenta milioni di euro. Una cifra irrisoria per una big come quella tedesca, che nel 2019 ha speso come mai prima, prelevando Hernandez dall'Atletico per ottanta milioni.

Si sono tenuti dei colloqui iniziali tra il Bayern e l'entourage del giocatore, con Giovanni Branchini - agente che lavora regolarmente come mediatore di trasferimento per il Bayern - già in contatto con lo stesso Nunez in seguito all'infortunio di Hernandez.

Quest'ultimo tornerà a disposizione a fine dicembre, mentre Sule ne avrà almeno fino ad aprile. Uerge dunque l'acquisto di un centrale, visto e considerando come sia infortunato anche il giovane Mai.

Kovac è tornato sulla graticola in seguito a qualche risultato deludente di troppo e la situazione infortunati, in una zona del campo così delicata, non lo sta aiutando di certo. Il Bayern prova a mettere una pezza nel calciomercato, il suo tecnico in campo.