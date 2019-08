Calciomercato sull'asse Bayern-Barcellona: scambio Alaba-Umtiti

Il Bayern è interessato ad Umtiti, il Barcellona ad Alaba: possibile scambio, ma i club potrebbero anche puntare sul singolo trasferimento.

Non è ancora concluso il calciomercato delle big d'Europa, sopratutto quello riguardante il . Il club bavarese non ha del resto ancora ufficializzato colpi da mille e una notte, con Sanè che potrebbe rappresentarlo nelle prossime settimane. Occhio però anche ad Samuel Umtiti.

Secondo Il Mundo Deportivo, infatti, il Bayern è fortemente interessato al difensore centrale francese e non è detto che il non lo lasci andare davanti ad una interessante offerta. L'alternativa potrebbe essere quella di inserire il terzino Alaba nell'affare.

Il Barcellona è del resto interessato da tempo ad Alaba e negli ultimi giorni ha riportato in auge l'idea di portarlo in blaugrana. Entrambi i club potrebbero comunque evitare lo scambio se non dovessero essere rispettate le condizioni e dunque puntare il proprio obiettivo singolarmente.

Il mancato arrivo di De Ligt a Barcellona ha comunque limitato sensibilmente le possibilità di vedere Umtiti lasciare il club catalano durante quest'estate, vista la presenza dei soli Lenglet e Pique come alternative.

Il team di Bartomeu potrebbe però regalare fiducia importante a Todibo promuovendolo come prima alternativa ai titolari: in quel caso l'addio di Umtiti, sopratutto in uno scambio con Alaba, potrebbe realmente arrivare nelle prossime settimane di calciomercato.