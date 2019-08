Calciomercato Barcellona, Suarez può andare in MLS: tentazione Inter di Miami

Luis Suarez potrebbe lasciare il Barcellona per volare in MLS nell'invern 2020 o 2021: lo tenta l'Inter Miami, neonata franchigia con Beckham a capo.

Dopo Zlatan Ibrahimovic, la potrebbe accogliere un altro straordinario attaccante che in Europa ha lasciato il segno: si tratta di Luis Suarez, che avrebbe sul tavolo un’offerta da parte dell’ di Miami.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, la neo-nata franchigia della lega americana guidata da David Beckham avrebbe da tempo messo nel mirino l’uruguagio come grande colpo per iniziare l’avventura nel calcio professionistico.

Il calciatore, ex e , non avrebbe scartato a prescindere l’ipotesi di volare oltre oceano, anche se non in breve tempo e non in questa sessione di mercato. Suarez vedrebbe l’Inter di Miami come una buona destinazione per proseguire la sua carriera dopo il .

L'articolo prosegue qui sotto

L’offerta, secondo ‘Radio Catalunya’, sarebbe per quattro stagioni ed economicamente molto ricca. Ragion per cui il classe 1987 non avrebbe ancora rifiutato. Nel suo contratto ha una clausola di 200 milioni di euro, ma se Suarez volesse andare via il Barcellona non opporrebbe resistenza.

Il contratto del ‘Pistolero’ con i blaugrana va in scadenza nel 2021 e già dalla scorsa stagione il club ha cercato un erede che possa prenderne il posto negli anni a venire. Ciò potrebbe facilitare il passaggio di Suarez nell’inverno 2020 o 2021 in MLS.

Beckham vorrebbe fare le cose in grande e, oltre a Suarez, sogna di portare in Florida un’altra star dell’ come Edinson Cavani. L'Inter di Miami sarà la novità della lega americana a partire dall'anno prossimo.