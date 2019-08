Calciomercato Barcellona, Junior Firpo ufficiale: affare da 30 milioni

Il Barcellona si assicura Junior Firpo, terzino sinistro classe '96 del Betis: operazione da 30 milioni complessivi.

Il trova un'alternativa di talento a Jordi Alba. Ufficiale, dal Betis, l'acquisto di Junior Firpo: il terzino sinistro classe 1996 arriva in blaugrana a titolo definitivo.

Come si legge nella nota dei catalani, Firpo approda alla corte di Valverde per 18 milioni più 2 di bonus, ma in realtà si tratta di un'operazione da 30 milioni complessivi. Nel contratto del calciatore, inserita una clausola rescissoria da 200 milioni.

Allo stato attuale, il Barça acquisterà l'80% del cartellino del calciatore e verserà altri 7 milioni qualora Firpo collezionerà un certo numero di presenze. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire o il mancino dovesse essere ceduto, il Betis avrà diritto ad una percentuale sulla cifra dell'eventuale vendita.

Inoltre, sono previsti 5 milioni di bonus: 2,5 se Firpo giocherà con la Nazionale spagnola e altrettanti qualora il Barcellona dovesse vincere trofei. In sintesi: 18 subito, 7 a determinate condizioni ed altri 5 di bonus. I blaugrana hanno un nuovo terzino.