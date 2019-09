Calciomercato, Barcellona su Fabian Ruiz: nel mirino per la prossima stagione

Il Barcellona ha individuato in Fabian Ruiz un possibile rinforzo per la prossima stagione. Il gioiello del Napoli è valutato non meno di 60 milioni.

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa da pochi giorni, tuttavia sono molti club che stanno già programmando la prossima. Per arrivare sui giocatori più importanti bisogna infatti muoversi con largo anticipo e lo sa bene anche il che ha indirizzato il suo sguardo su uno dei gioielli della nostra : Fabian Ruiz.

Segui il grande calcio in streaming su NOW TV

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il club blaugrana nel corso di questa stagione farà seguire da vicino il centrocampista del , questo nonostante il suo profilo sia stato già ampiamente studiato negli anni scorsi.

Già in passato infatti, gli uomini mercato del Barça avevano tentato un primo approccio nella speranza di aggregarlo alla squadra B, il Betis proprietario del cartellino non fu però disposto a chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Un’occasione persa per il Barcellona, che ha dovuto assistere da lontano all’esplosione di un giocatore ormai entrato in pianta stabile nel giro della Nazionale maggiore iberica. Ad avere il coraggio di investire su Fabian Ruiz è stato invece il Napoli, che ha sborsato qualcosa come 30 milioni di euro per assicurarsi un gioiello che oggi è uno dei punti di forza della squadra guidata da Carlo Ancelotti.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Barça, che ha tentato un approccio anche nel 2018, ma che è stato appunto ‘bruciato’ dal club di Aurelio De Laurentiis, ha individuato in Fabian un giocatore ideale da inserire nel suo pacchetto di centrocampo, visto che nel 2020 Rakitic e Busquets avranno 32 anni, mentre saranno 33 quelli di Vidal.

In vista della prossima stagione potrebbe quindi preparare un assalto questa volta più deciso rispetto a quelli del passato, ma è ovvio che strapparlo al Napoli non sarà semplice. Il cartellino di Fabian Ruiz è oggi valutato circa 60 milioni, mentre due anni fa poteva essere preso per 6.