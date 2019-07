Calciomercato Barcellona: Darmian idea 'low cost' per la fascia

Matteo Darmian, ai margini del Manchester United, diventa uno dei profili sul taccuino del Barcellona per completare le corsie esterne.

Matteo Darmian, a sorpresa, nel mirino del . Ai margini del , il terzino italiano potrebbe contro ogni previsione ripartire dai blaugrana.

Lo sostiene 'ESPN', spiegando come Valverde abbia chiesto al club rinforzi sulle corsie esterne per completare la rosa in quel settore del campo: a sinistra serve un'alternativa a Jordi Alba e tra i papabili spunta anche Darmian.

L'ex vive ormai da separato in casa allo United: non convocato per i test precampionato, non rientra nei piani di Solskjaer e rappresenta una delle pedine in lista di sbarco.

Il Barcellona sta trattando col Betis per Junior Firpo, ma qualora la trattativa per il laterale mancino dovesse naufragare ecco che allora l'ipotesi 'low cost' Darmian (capace di agire sia a destra che a sinistra) potrebbe prendere corpo.