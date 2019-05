Calciomercato Barcellona, Cillessen verso l'addio: lo vuole il Benfica

Potrebbe essere giunta al capolinea l’avventura di Jasper Cillessen al Barcellona. Il portiere olandese sarebbe vicino al Benfica.

Approdato nel nel 2016 dopo le ottime annate vissute all’, Jasper Cillessen non ha avuto moltissime occasioni per mettersi in mostra con la maglia blaugrana.

Il portiere della Nazionale olandese infatti, nelle ultime stagioni è sempre stato chiuso da Ter Stegen e si è dovuto accontentare del ruolo di secondo e di partite giocate soprattutto in ambito di Coppa del Re.

A 30 anni, per Cillessen potrebbe essere arrivato il momento di guardare oltre e, a quanto pare, gli estimatori di certo non mancano. Secondo quanto riportato da A Bola, tra i club interessati all’acquisto dell’estremo difensore olandese c’è anche e soprattutto il .

Il Barcellona avrebbe già autorizzato il giocatore ad intavolare la trattativa e la società lusitana sarebbe intenzionata a chiudere in breve giro di posta.

Nonostante le ottime prestazioni sfornate quando è stato chiamato in causa, Cillessen a Barcellona non è mai riuscito a mettere in dubbio la posizione di Ter Stegen e al Benfica avrebbe finalmente la possibilità di tornare a recitare un ruolo di primo piano.