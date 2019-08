Calciomercato, Bakayoko può lasciare il Chelsea e tornare al Monaco

L'ex centrocampista del Milan non rientra nei piani di Lampard e cerca una nuova squadra, possibile ritorno in Ligue 1.

Una stagione tribolata al , tra ritardi negli allenamenti, liti con Gattuso in panchina ed ulteriori problemi nello spogliatoio. In campo,non ha avuto continuità di rendimento e alla fine i rossoneri non hanno per diversi motivi esercitato il riscatto. Ora, può tornare al passato.

Secondo l'Equipe, infatti, il sta pensando di riportare nel Principato il centrocampista francese. Sbocciato proprio in biancorosso, arrivando fino alle semifinali di Champions (eliminato dalla ), era stato acquistato dal per 40 milioni di euro.

Deludente al Chelsea, prestato al Milan e ora nuovamente agli ordini di Lampard, Bakayoko non rientra nei piani dei Blues, che cercano una nuova squadra per la prossima stagione. Il Monaco è la strada maggiormente percorribile, visto il passato nel Principato.

L'affare si farebbe in prestito, nuovamente con diritto di riscatto. C'è la volontà del giocatore, del Monaco e del Chelsea, ragion per cui questa settimana potrebbe portare al ritorno di Bakayoko in .

Tre stagioni in biancorosso e un titolo strappato al : non è più quel Monaco, vista la disastrosa scorsa stagione e un avvio in casa veramente duro (3-0 contro il ), ma la squadra di Jardim vuole comunque ripartire e dire la sua. Magari con un vecchio amico a centrocampo. C'è tempo fino al 2 settembre.