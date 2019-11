Calciomercato, Atletico Madrid su Rakitic: pronti 40 milioni

C'è anche l'Atletico Madrid nella corsa a Ivan Rakitic, seguito dall'Inter: i 'Colchoneros' sono pronti a sborsare 40 milioni per il Barcellona.

Il futuro di Ivan Rakitic è più che mai incerto: lo scarso minutaggio al (appena 255 minuti stagionali spalmati in dieci presenze) non lo rende felice, tanto che un addio a gennaio non è un'ipotesi campata in aria.

"Capisco e rispetto le decisioni dell’allenatore, del club o di chi sono. Ho dato tantissimo in 5 anni al Barcellona, e voglio continuare. Ho 31 anni, non 38, e sento di essere ancora nel mio miglior momento. Come si sente mia figlia quando le rubano un gioco? Triste. Io mi sento allo stesso modo. Mi hanno portato via il pallone e mi sento triste".

Parole chiare che descrivono il periodo nero del croato, alle prese con un declassamento a riserva che lo ha indotto a prendere in considerazione per la prima volta l'approdo ad un altro lido. Che potrebbe essere sempre in .

Secondo 'Movistar', l' potrebbe farci un pensierino: 'Colchoneros' disposti a sborsare 40 milioni, un terzo dei 120 che proprio i blaugrana pagarono per onorare la clausola rescissoria di Antoine Griezmann.

Così facendo, il club di Simeone sbaraglierebbe probabilmente la concorrenza dell' che segue con attenzione anche l'evolversi della situazione relativa ad Arturo Vidal, pupillo di vecchia data di Antonio Conte che farebbe carte false pur di allenarlo a Milano.