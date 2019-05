Calciomercato, Atletico Madrid su Icardi e Dybala per sostituire Griezmann

Antoine Griezmann lascerà ufficialmente l'Atletico Madrid che pensa a Mauro Icardi e Paulo Dybala, obiettivi da regalare a Diego Simeone.

Periodo non facile per i tifosi dell' che, dopo aver saputo dell'addio di Diego Godin, hanno avuto a che fare anche con il saluto di Antoine Griezmann: il francese ha annunciato la fine dell'esperienza con i 'Colchoneros' con un video pubblicato dalla società.

Per 'Le petit diable' si prospetta un futuro al che ricoprirà d'oro i madrileni: tanti soldi per dare il via al dopo Griezmann che prevede una sostanziosa tappa in , precisamente a Milano e .

Non è un mistero che a Diego Simeone piacciano i connazionali Mauro Icardi e Paulo Dybala: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il bomber dell' farebbe un'eccezione per i biancorossi che non rappresenterebbero un tradimento nei confronti dei tifosi, come invece accadrebbe se dovesse decidere di trasferirsi alla .

Per ora nessuna offerta presentata ai nerazzurri ma contatti già registrati con Wanda Nara che, a 'Tiki Taka', ha però riaffermato come il marito sia deciso a rimanere, ammettendo al contempo l'esistenza di proposte interessanti. Frasi di circostanza oppure no? Lo vedremo.

Per Dybala il 'Cholo' nutre un sentimento di attrazione che non è nuovo: un anno fa fece discutere un incontro a Madrid in un ristorante che aprì a mille scenari di mercato, mai concretizzatisi.

Non è da escludere che l'Atletico Madrid possa puntare su entrambi e non soltanto su uno in particolare: con tutto il denaro incassato per Griezmann è lecito attendersi una rivoluzione totale in attacco. Con buona pace di Inter e Juventus.

'AS' rilancia anche il profilo di Edinson Cavani, in uscita dal dopo sei stagioni passate sotto la Torre Eiffel. A 32 anni l'uruguaiano sarebbe un 'usato' sicuro.