Wanda Nara ribadisce: "Icardi resta all'Inter, lo vogliono tutti ma spengo il telefono"

Wanda Nara conferma la volontà di Icardi: "Lo cercano tutte le squadre migliori, mi sembra strano che un nuovo allenatore non lo voglia all'Inter".

Il futuro di Mauro Icardi sarà ancora all', parola di Wanda Nara. La moglie-agente, intervenuta come ogni domenica sera alla trasmissione 'Tiki Taka' su Canale 5, ha ribadito che l'attaccante vuole restare in nerazzurro.

Wanda Nara a dire il vero non ha negato che molti club si siano già mossi per prendere informazioni. La volontà di Icardi però è chiara.

"Tantissimi continuano a dire che Icardi va via, mi sono scocciata. Di sicuro vogliono vendere giornali, ma io il primo giorno di mercato spengo il telefono. Sono già arrivate offerte, a differenza di quello che dice qualcuno, ma rimane all’Inter. Lui ha scelto di rimanere. Le squadre migliori lo hanno chiesto e gli allenatori migliori lo vogliono. Tutti vogliono Icardi. Da quello che dice Spalletti, sembra che qualcuno all’interno dell’Inter non voglia Icardi... “.

Quindi Wanda Nara ha scherzato con il grande tifoso juventino Giampiero Mughini sul possibile trasferimento di Icardi in bianconero.

"A lui piacerebbe se andasse alla . Cristiano Ronaldo? Possono giocare anche insieme".

Infine l'argentina è chiara sulle voci secondo cui Icardi non rientrerebbe nei piani di un eventuale nuovo allenatore dell'Inter.