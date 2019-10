Calciomercato Atletico Madrid, Cavani è il nome scelto da Simeone per l'attacco

Simeone per ovviare alla mancanza di goal dell'Atletico Madrid ha messo Edinson Cavani al primo posto della sua lista dei desideri.

L'attacco dell' sta vivendo un inizio di stagione complicato ed è il tema al centro del dibattito fra Simeone e la società castigliana: il 'Cholo' ha individuato in Edinson Cavani la soluzione di tutti i problemi offensivi dei 'Colchoneros', mettendolo al primo posto della lista degli acquisti per il prossimo mercato.

La possibilità di raggiungere l'attaccante uruguaiano già a gennaio è tenuta viva dalle difficoltà che il sta riscontrando per il suo rinnovo del contratto: l'ex giocatore del non sembra convinto della sua permanenza sotto la Tour Eiffel e Madrid è una meta che gradisce molto. Prima di farsi convincere dai soldi degli sceicchi del PSG, quando ha lasciato il Napoli, Cavani era stato ad un passo dall'Atletico Madrid e adesso potrebbe completare quel trasferimento.

Simeone non ha solamente Cavani nel mirino, ma ha già pensato a possibili alternative nel caso in cui l'attaccante uruguaiano sfumi un'altra volta: Rodrigo del è un profilo molto gradito all'allenatore dell'Atleti. L'arrivo di un attaccante a gennaio, poi, libererebbe Diego Costa che potrebbe così accettare le sirene qatariote e crogiolarsi in un esilio dorato a spese degli sceicchi. Nel frattempo, però, Simeone spera che l'attaccante spagnolo di origini brasiliane ritrovi il suo istinto killer, risolvendo in questo modo molti problemi all'Atletico Madrid.