Calciomercato Atalanta, ufficiale l'arrivo di Skrtel

L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto di Martin Skrtel: il difensore arriva a Bergamo dopo essersi svincolato dal Fenerbahçe.

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Martin Skrtel è un nuovo giocatore dell'. Il club bergamasco ha infatti annunciato la firma del difensore slovacco con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Atalanta B.C. comunica di aver ingaggiato il calciatore Martin Škrtel, reduce dall'esperienza in Tuchia nel Fenerbahçe nelle ultime tre stagioni".

Unitosi alla Dea fino al 2020, la leggenda del sbarca in dopo essersi svincolato dal Fenerbahçe, club nel quale ha trascorso gli ultimi tre anni della sua carriera.

Un vero e proprio colpo da per l'Atalanta, che con l'arrivo di Skrtel si assicura un giocatore di grandissima esperienza (ha collezionato circa 300 presenze con la prestigiosa maglia del Liverpool) e che ora potrà aiutare la Dea sia in campionato che nella sua prima avventura in Europa.