Calciomercato Atalanta, colpo Arana: il terzino in arrivo dal Siviglia

Il terzino classe '97 Guilherme Arana non ha partecipato all'allenamento e ha salutato il Siviglia: all'Atalanta in prestito con riscatto a 9 milioni.

Un primo turno rocambolesco per l' di Gasperini: i nerazzurri hanno subito dato spettacolo con una clamorosa rimonta sul campo della . La dirigenza della Dea ha battuto anche sul fronte mercato la società emiliana, assicurandosi l'arrivo di Guilherme Arana dal .

L'esterno brasiliano non ha partecipato all'allenamento odierno con il club andaluso, ma si è presentato al centro sportivo per salutare i compagni. Nelle ultime ore l'Atalanta ha intensificato i contatti per portare in il giovane sudamericano, che in ha trovato pochissimo spazio negli ultimi mesi.

Cresciuto nel Corinthians, Arana era arrivato al Siviglia nel mercato di gennaio del 2018: soltanto 22 presenze condite da due reti per il talento di San Paolo, chiuso ulteriormente dall'arrivo di Reguilon alla corte di Lopetegui.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', l'operazione è ormai in chiusura sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro: nuova arma per Gasperini sull'out di sinistra.

Sul fronte uscite l'Atalanta sta chiudendo la cessione di Arkadiusz Reca alla SPAL, che da giorni cerca un sostituto per Fares. Il polacco era corteggiato ormai da tempo dalla formazione di Semplici.