Calciomercato Atalanta, Skrtel ultima idea per la difesa: è svincolato

Dopo la partenza di Mancini, l'Atalanta cerca un difensore: emerge il nome di Martin Skrtel, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Fenerbahce.

Una da giocare e soprattutto da godersi, ma senza voler sfigurare. Anche per questo l' va alla ricerca di esperienza ai massimi livelli europei.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secoondo 'Sky Sport', l'ultimo nome emerso in casa nerazzurra sarebbe quello di Martin Skrtel, difensore centrale classe 1984 che ha trascorso gli ultimi tre anni al .

Attualmente lo slovacco è svincolato dopo aver concluso l'esperienza in . In precedenza ha vestito per 8 anni la maglia del , dove è arrivato dallo San Pietroburgo: 320 le presenze con i 'Reds'.

L'articolo prosegue qui sotto

Per il club bergamasco sarebbe un vero colpo da Champions: Skrtel, che ha compiuto 34 anni lo scorso dicembre, vanta quasi 80 partite nelle competizioni europee.

La dirigenza dell'Atalanta si starebbe informando e provando a trovare un accordo con lo slovacco, che è alla caccia di una nuova avventura dopo 600 partite da professionista.

Dopo Bruno Alves, un altro doppio ex di Fenerbahce e Zenit potrebbe dunque approdare in . Ma in più ci sono 300 e oltre presenze con il Liverpool.