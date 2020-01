Calciomercato Atalanta, ipotesi di scambio Barrow-Bonifazi con il Torino

L'Atalanta ed il Torino studiano lo scambio: Barrow in granata e Bonifazi in nerazzurro, entrambi i giocatori sono valutati intorno ai 15 milioni.

La prima sorpresa del 2020 è stata la vittoria del sulla : i giallorossi adesso potrebbero essere agganciati, ad un solo punto di distanza, dall' in caso di vittoria dei bergamaschi contro il .

L'assist in chiave del Toro alla Dea potrebbe essere il preludio di un accordo fra le due società: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, Torino e Atalanta starebbero lavorando ad uno scambio che porterebbe Musa Barrow in granata e Kevin Bonifazi in nerazzurro.

Uno scambio che risolverebbe in un colpo solo le lacune di organico di entrambe le società: il Torino, appunto, starebbe cercando un attaccante rapido da affiancare a Belotti, mentre l'Atalanta vorrebbe trovare il sostituto del partente Kjaer. Sempre secondo 'Tuttosport' le valutazioni dei club sui due giocatori combacerebbero: sia Barrow che Bonifazi, infatti, sarebbero valutati 15 milioni rispettivamente da Atalanta e Torino.

Barrow, con la rapidità fra le linee e le buone doti associative di cui dispone, sarebbe il compagno ideale per il 'Gallo' Belotti. Lo scambio fra il gambiano ed il difensore italiano accontenterebbe tutti e fornirebbe a Gasperini e Mazzari l'alternativa richiesta.