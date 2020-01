Calciomercato Atalanta, piace Bonifazi per la difesa: domani l'incontro col Torino

L'Atalanta pensa a Kevin Bonifazi per la difesa: nella giornata di domani è stato fissato un'incontro col Torino per discutere del difensore azzurro.

L'anno nuovo si apre all'insegna del calciomercato e l' sarà una delle protagoniste: domani è il Kulusevski-day, con lo svedese che sarà a per sottoporsi alle visite mediche con la .

La 'Dea' non si muove solamente in uscita, dove oltre a Kulusevski c'è anche Simon Kjaer sul piede di partenza, ma è molto attiva anche in entrata: come riporta 'Sky Sport', nella giornata di domani i bergamaschi hanno fissato un'incontro con il Torino per discutere di Kevin Bonifazi.

È proprio la posizione di Kjaer, che non ha convinto Gasperini in questi mesi, che ha portato l'Atalanta a guardarsi attorno in cerca di un rinforzo in difesa. Quello di Bonifazi è un profilo molto allettante per i bergamaschi: il difensore classe '96 sta trovando poco spazio in granata dove al momento ha collezionato solo tre presenze in campionato, all'interno delle quali ha realizzato anche un goal proprio contro l'Atalanta.

Dopo aver punito la 'Dea' con il goal nel 3-2 complessivo con cui il Torino ha vinto la gara di , ora potrebbe diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. I bergamaschi non sono l'unica società italiana ad esssere interessata a Bonifazi, ma la concorrenza sul difensore granata è molto agguerrita. L'incontro di domani servirà ai dirigenti atalantini per capire se l'operazione è fattibile.