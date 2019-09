Calciomercato Atalanta, Percassi: "Ho provato a prendere Trincao"

Percassi, patron dell'Atalanta, svela un retroscena legato all'ultimo mercato e ad un obiettivo della Juventus: "Ho provato a prendere Trincao".

Da pallino della a colpo sfiorato dell'. Francisco Trincao è stato vicino alla Dea, parola di Antonio Percassi che alla 'Gazzetta dello Sport' svela l'intrigante retroscena legato all'ultima sessione di mercato.

Il presidente ha tentato di regalare al popolo bergamasco un'ulteriore ciliegina per puntellare il reparto offensivo dopo Muriel, ma la trattativa per l'attaccante classe '99 del Braga non è andata a buon fine.

"Dissi che il mercato era chiusissimo e abbiamo provato a prendere Trincao? Dissi una bugia, altrimenti non finiva più... Poi non è arrivato: vediamo come va da qui a gennaio e dove saremo. Intanto siamo in ballo e vediamo di ballare bene".

Dalla suggestione Trincao, non andata in porto, ad un Martin Skrtel che ha salutato l'Atalanta ad appena un mese dal suo tesseramento. Percassi, a riguardo, fornisce un'ulteriore motivazione dell'inatteso divorzio.