Calciomercato Atalanta, Malinovskiy nei radar del Chelsea

Ruslan Malinovskiy, centrocampista arrivato in estate all'Atalanta, finisce nel mirino del Chelsea: Makelele stregato durante Ucraina-Portogallo.

Il piomba su Ruslan Malinovskiy. Il centrocampista che l' ha prelevato in estate dal fa subito gola, come dimostra l'interesse dei Blues.

A riportarlo è 'Sport Arena', spiegando come Claude Makelele - oggi inserito nello staff del settore giovanile del club londinese - sia rimasto stregato dal nuovo gioiello della Dea in occasione di -.

Makelele, presente a Kiev per il match di qualificazione ad , ha potuto godersi le qualità di Malinovskiy inserendolo sul proprio taccuino e tenerne il nome 'in caldo' in chiave Chelsea.

"Parlerò con Lampard. Vedo un centrocampo Kanté-Jorginho-Malinovskyi. Lo seguo da due anni e ne ho già parlato agli scout del Chelsea. Ha giocato molto bene in , è un giocatore molto intelligente. Ecco perché non sorprende che sia lui a guidare la Nazionale, è uno che fa la differenza". "Malinovskyi è un centrocampista moderno elegante, è molto dotato, non è facile trovare un giocatore come lui".

Il classe '93 rappresenta l'ennesimo colpo messo a segno dall'Atalanta sul mercato: per regalarlo a Gasperini, gli orobici hanno investito 13 milioni di euro.