Calciomercato Atalanta, l'ex Tissone si propone per un ritorno

Fernando Tissone, ex centrocampista dell’Atalanta, non nasconde la voglia di ritornare a giocare a Bergamo. L'ex nerazzurro è svincolato.

Vi ricordate di Fernando Tissone? Il centrocampista argentino, ora svincolato, ha le idee chiare e vorrebbe avere una possibilità per tornare alla corte dell’ di mister Gian Piero Gasperini.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

La sessione di mercato estiva è terminata, ma il mercato degli svincolati è solo all’inizio, con tanti buoni giocatori che, rimasti senza squadra, potrebbero accasarsi nei prossimi giorni.

Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, questo è il caso di Tissone: un passato italiano con le maglie di , Atalanta e e ora il desiderio di tornare in quella Bergamo che tanto lo aveva fatto stare bene, nelle sue due stagioni con la maglia della Dea, tra il 2006 e il 2008.

Per Tissone, 33 anni, nell’ultima stagione al Nacional in , l’approdo all’Atalanta rimane comunque una semplice idea di non facile realizzazione.