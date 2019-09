Calciomercato Ascoli, Padoin arriva da svincolato: è ufficiale

Mancava solo l'ultima conferma, arrivata nell'ultimo giorno di calciomercato. Da svincolato, in ogni caso, Simone Padoin avrebbe potuto firmare con il suo nuovo club anche nelle seguenti settimane. Invece l'ufficialità è arrivata già oggi: dopo , giocherà nell'.

Per Padoin contratto biennale con l'Ascoli, ma la possibilità esistente di prolungare fino al 2022 la sua avventura in bianconero:

"L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l'acquisizione fino al 30 giugno 2021 con opzione per un ulteriore anno delle prestazioni sportive di Simone Padoin, profilo di assoluto prestigio che va a rinforzare lo scacchiere bianconero: ben oltre 300 presenze in con le maglie di , e Cagliari e oltre 160 in B nelle file di Vicenza e Atalanta".