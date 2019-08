Calciomercato, Arsenal vicino a Coutinho: operazione in prestito

Coutinho pronto a tornare in Premier League: discorsi avanzati tra Barcellona e Arsenal per il prestito dell'attaccante brasiliano.

Dopo aver speso in lungo e in largo, il si prepara a cedere alcuni dei suoi gioielli per far spazio ai volti nuovi: uno di questi è Philippe Coutinho, chiuso in attacco dall'arrivo di Antoine Griezmann.

Il brasiliano sta per lasciare la Catalogna e approdare in : all' , che secondo 'L'Equipe' è in procinto di chiudere la trattativa con la formula del prestito.

Fase piuttosto avanzata tra i due club dei discorsi che dovrebbero riportare Coutinho in Premier League, campionato già assaporato dal 2013 al 2018 con il (54 reti in 201 presenze con i 'Reds').

Per i 'Gunners' un altro colpo in prestito vicino a concretizzarsi: recentemente è stato formalizzato l'ingaggio di Dani Ceballos da un'altra big di , il .

Se la trattativa non dovesse andare in porto, ci sarebbe un'altra destinazione per Coutinho: secondo quanto appreso da 'Goal', il starebbe pensando a lui come sostituto di Christian Eriksen in caso di partenza del danese.