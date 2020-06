Calciomercato aperto in Francia: via ai trasferimenti dall'8 giugno

Dopo la definitiva sospensione dei campionati la Francia apre il calciomercato: via libera alle operazioni interne da lunedì 8 giugno.

La anticipa i tempi e dopo la definitiva sospensione di tutti i campionati, compresa la , apre ufficialmente la sessione di calciomercato.

La LFP infatti si è riunita oggi comunicando che da lunedì 8 giugno sarà possibile procedere con i trasferimenti di calciatori, ovviamente solo tra club francesi.

Réuni ce 5 juin, le Conseil d’Administration de la @LFPfr a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français.



— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 5, 2020

In un successivo Consiglio Federale verranno poi stabiliti i termini per l'apertura del calciomercato internazionale e la chiusura del calciomercato, il tutto in base alle decisioni che verranno assunte a tal riguardo dalla FIFA.

Un'estate decisamente particolare insomma per il calcio francese che, di fatto, avrà due sessioni di calciomercato: una solo interna e l'altra aperta al resto del mondo.