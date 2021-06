Dal calcio al padel, la nuova vita di Danic: "E' lo sport del futuro"

Gaël Danic, ex centrocampista del Lione, si è dato al padel: "Ho sempre pensato ad una riqualificazione della mia carriera".

E' lo sport del momento, anche in Italia esistono migliaia di appassionati che hanno riscoperto il piacere di colpire una pallina con la racchetta: il padel sta spopolando letteralmente, pure in Francia dove ha conquistato il cuore di un ex calciatore.

Stiamo parlando di Gaël Danic, 39enne ex centrocampista con una onesta carriera alle spalle, dal picco raggiunto tra il 2013 e il 2015 con l'esperienza al Lione. Nel 2001 partecipò ai Mondiali Under 20 con la Francia, guidato da Raymond Domenech che poi sarebbe diventato il selezionatore della nazionale maggiore.

Oggi, dopo il ritiro, si diletta col padel, sport scoperto assieme ad altri ex colleghi come Rio Mavuba, Florian Balmont e Nolan Roux e ripreso a praticare con il ritorno nella sua Bretagna. Col tempo Danic ha abbandonato l'idea di creare un complesso calcistico indoor per aprirne uno di padel a Rennes, come rivelato nell'intervista rilasciata a 'France Football'.

"Durante la mia carriera ho sempre pensato alla mia riqualificazione. Anche a 22-23 anni ci pensavo, perché credevo che ci fosse il rischio di qualche infortunio. Volevo già allora un'attività tutta mia, volevo aprire qualcosa".

La svolta c'è stata dopo l'avventura al Saint-Malo, l'ultima prima di questo cambio di rotta verso uno sport completamente diverso dal calcio e che sarà parte integrante del suo prossimo futuro.