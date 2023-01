Calcio africano in lutto: è morto l'ex nazionale zambiano Mulala, sbranato dai suoi cani

Philemon Mulala è stato trovato morto dopo essere stato assalito dai suoi cani: fece parte della nazionale dello Zambia negli anni '80.

Un'incredibile tragedia scuote il calcio africano e non solo: Philemon Mulala, ex difensore e centrocampista zambiano, è morto dopo essere stato sbranato dai suoi tre cani. Aveva 59 anni.

Come riportato da 'ESPN', Mulala è stato ritrovato riverso in una pozza di sangue nel giardino all'interno della sua abitazione di Lichtenburg, in Sudafrica, nelle ore pomeridiane locali della giornata di sabato.

A ritrovare il corpo privo di vita è stata la moglie, come riferito dal portavoce della polizia, il capitano Sam Tselanyane.

"Non si è preoccupata di controllare cosa non andasse, poiché la casa si trova su una strada trafficata e i cani abbaiavano spesso ai pedoni e ai veicoli in transito. Dopo il ripristino dell'elettricità, è andata in cerca del marito e lo ha trovato sdraiato immobile in giardino, per poi fare la triste scoperta dei morsi degli animali sul corpo".

Mulala è considerato un eroe nazionale in patria, parte integrante della generazione vincente dello Zambia con cui, a metà degli anni '80 del secolo scorso, vinse la Coppa dell'Africa orientale e centrale: sua la doppietta decisiva nel successo in semifinale contro il Kenya.