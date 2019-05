Cairo contro Agnelli e la Superlega: "Così si uccide il calcio"

Urbano Cairo si schiera contro la nascita di una Superlega europea: "Una vergogna, uno scandalo scellerato: la gente ama il calcio tradizionale".

I club discutono del futuro del calcio europeo, o almeno non tutti: in queste ore a Madrid si stanno incontrando le società dell'European Leagues, un'associazione che può contare tra le sue file circa 900 squadre facenti parte di 35 leghe.

All'invito non hanno aderito , , e che invece rispondono all'ECA, l'unione europea dei club che ha in mente di rivoluzionare il pallone continentale: questo tema sarà inoltre oggetto di discussione mercoledì a Nyon con l'UEFA e la stessa European Leagues.

Tra coloro che non auspicano modifiche di portata enorme vi è anche il presidente del , Urbano Cairo, il quale non ha nascosto l'intenzione di mettere i bastoni fra le ruote al processo di avvicinamento alla cosiddetta Superlega, ancora agli albori ma nella mente di Andrea Agnelli, numero uno dell'ECA oltre che della Juventus. Queste le parole del patron granata, riportate da 'Tuttosport'.

"Qui c’è qualcuno che per aumentare il proprio fatturato propone di ammazzare il calcio italiano ed europeo. Il calcio di tutti i Paesi. Vogliono creare una Champions per pochi eletti. Formata da un gruppo di potentati, di squadre, autorizzate sempre e comunque a giocare nella maggior competizione europea. Tutti gli anni, indipendentemente dal piazzamento in campionato. In pratica, un circolo chiuso. O il più possibile chiuso. Il tutto, per far diventare i club più ricchi sempre più ricchi. E i meno ricchi sempre più poveri. E poi pensano anche a una terza Coppa: di consolazione, però. Per gli ultimi. Ma così si svuotano i campionati. Si uccide l’interesse per il calcio. I campionati nazionali interesseranno sempre meno ai popoli e pure ai media, se non daranno più la possibilità a tante formazioni di qualificarsi nelle Coppe, come accade ora".

Secondo Cairo, un ridimensionamento del calcio nazionale andrebbe a danno dei tifosi che continuerebbero a preferire palcoscenici meno lussuosi della , rimanendo così in ambito locale.