"Finalmente" Caicedo: l'ex Lazio per la prima volta tra i convocati del Genoa

L'ex attaccante della Lazio, arrivato in rossoblù in estate, è stato convocato per la prima volta da Ballardini dopo l'infortunio.

Quando il 31 agosto, alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, il Genoa ha ufficializzato il suo arrivo, tutti hanno subito pensato a un ottimo colpo per la squadra di Davide Ballardini, vista la sua esperienza alla Lazio.

Felipe Caicedo, però, in quasi 2 mesi pieni non è ancora sceso in campo con il "Grifone": colpa di un infortunio che gli ha fatto saltare la prima contro il Cagliari, quindi il resto.

Per lui un fastidio al flessore, senza però lesioni: solo riposo e, di conseguenza, regolare preparazione per ritornare a disposizione.

"Saranno tutti convocati, poi chiaro che Caicedo non è ancora al massimo della condizione, ma si sta dando da fare per essere sempre più di aiuto ai suoi compagni", ha spiegato Ballardini alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

Dopo quasi 2 mesi il "tormentone" è finito: Caicedo rientra per la prima volta tra i convocati per la gara dei rossoblù. Non ancora al meglio, ma un segnale importante.

In estate è arrivato con un curriculum in Italia di tutto rispetto: 33 goal in 139 partite con la Lazio, alcuni dei quali decisivi. Era andato in panchina con i biancocelesti all'esordio in campionato contro l'Empoli al Castellani, quindi solo recupero della condizione fisica.

L'attaccante è pronto per dire la sua: il Genoa, che quest'anno ha riscoperto un Mattia Destro in gran forma, se lo gode.