Caicedo esce allo scoperto sui social: ha chiesto al Brighton di lasciarlo partire

In una sessione invernale che ha visto i club di Premier League come autentici dominatori della scena, c'è una nuova trattativa che rischia di concretizzarsi a stretto giro di posta sull'asse Londra-Brighton.

Proprio così, perché Moises Caicedo - centrocampista dei 'Seagulls' - è il dichiarato oggetto dei desideri dell'Arsenal capolista. I Gunners, infatti, hanno messo nel mirino il calciatore ecuadoregno, individuato come rinforzo ideale per la mediana di Arteta.

Le parole di Roberto De Zerbi - che aveva consigliato al calciatore di terminare la stagione con il Brighton - non hanno sortito l'effetto sperato. Anzi. Il calciatore è uscito clamorosamente allo scoperto attraverso un post apparso sui propri canali social, nel quale ha chiesto al proprio club di lasciarlo partire.

Sono grato a Mr. Bloom e al Brighton per avermi dato la possibilità di venire in Premier League e sento di aver sempre fatto del mio meglio per loro. Gioco sempre a calcio con il sorriso e con il cuore. Sono il più giovane di 10 fratelli di una povera famiglia di Santo Domingo in Ecuador.