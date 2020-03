Il Cagliari ha scelto Zenga: sarà il sostituto di Maran

Sarà Walter Zenga il sostituto di Rolando Maran sulla panchina del Cagliari: il suo vice sarà Canzi, tecnico della Primavera.

Dodici partite senza vittorie e un'involuzione inaspettata che ha fatto svanire il sogno : la crisi che sta vivendo il costerà cara a Rolando Maran, il cui esonero è già stato deciso dal presidente Tommaso Giulini.

Manca ancora l'ufficialità ma a sedersi sulla panchina dei sardi non sarà più l'ex : come riportato da 'Sky Sport', la scelta del numero uno rossoblu è ricaduta su Walter Zenga.

L'ex portiere dell' è pronto a tornare nel giro della dopo la deludente esperienza in B al , allenato dall'ottobre 2018 al marzo 2019 prima dell'esonero.

Il vice di Zenga sarà Max Scanzi, attuale tecnico della Primavera del Cagliari che sta ben figurando in campionato, dove si trova al secondo posto in classifica a tre punti dall' capolista.

Nel suo curriculum, Zenga può vantare incarichi in diverse parti del mondo: ha allenato anche negli , in , in , in Romania, in e in .