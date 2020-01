Il Cagliari è vicino a Pjaca: trattativa avanzata con la Juventus

La società sarda è ad un passo da Marko Pjaca: la trattativa con la Juventus è in fase avanzata ed il croato è pronto per l'avventura in rossoblu.

Il presidente Giulini ed il diesse Carli sono convinti che il croato classe '95 possa trovare in rossoblu l'ambiente ideale per tornare ai livelli pre-infortunio. Il talento di Pjaca - esploso come un fuoco d'artificio durante Euro 2016 - aveva stregato la Juventus, che per lui aveva sborsato ben 23 milioni di euro alla .

È sempre con la maglia a scacchi della propria nazionale che Pjaca, dopo aver vissuto i suoi momenti migliori, è incappato nell'infortunio che ne ha rallentato notevolmente il processo di crescita: era il 28 marzo del 2017, quando il suo ginocchio fa crack nel corso del match contro l'Estonia. Da quel giorno sono serviti otto mesi all'esterno bianconero per tornare a calcare un campo da calcio, ma quella poderosa velocità in progressione palla al piede che gli permetteva di scoperchiare le difese avversarie non si è più rivista.

Sempre secondo 'Sky', Pjaca passerebbe al Cagliari in prestito fino alla fine della stagione: dopo le esperienze alle e alla , il croato si appresta quindi alla sua terza avventura in prestito. Negli ultimi mesi si è allenato con continuità al seguito di Maurizio Sarri, che in occasione della partita di Coppa contro l' ha voluto premiarlo mettendolo in campo per uno spezzone di partita.