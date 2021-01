Il Cagliari batte un colpo: ufficiale l'arrivo di Duncan

Alfred Duncan è un calciatore del Cagliari: arriva in prestito dalla Fiorentina dove non aveva più spazio.

Alfred Duncan diventa un nuovo giocatore del . La notizia era nell'aria da giorni, praticamente ufficiosa, ma adesso è diventata anche ufficiale con il comunicato di entrambe le squadre.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dalla le prestazioni sportive del calciatore Joseph Alfred Duncan che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto".

Il centrocampista ex e Fiorentina, in questa stagione ha giocato appena quattro partite in , mettendo insieme 161 minuti. A Cagliari avrà bisogno quindi di ritrovare il ritmo partita.

Ma su questo abbiamo pochi dubbi, visto che lo ha voluto proprio Eusebio Di Francesco, che lo ha allenato già per due anni ai tempi del . Si aggiunge a Nainggolan tra gli acquisti del Cagliari in questo calciomercato invernale.