Rinforzo in difesa per il Cagliari: ufficiale l'arrivo di Calabresi

Il si conferma una delle società più attive in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo aver rafforzato il centrocampo con gli arrivi di Nainggolan e Duncan, il club rossoblù ha chiuso la sua terza operazione di gennaio.

Attraverso un comunicato ufficiale ha infatti annunciato l’arrivo di Arturo Calabresi dal .

“Il Cagliari Calcio annuncia di aver acquisito dal Bologna il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arturo Calabresi che si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.

Classe 1996, romano, cresciuto nelle giovanili della , ha iniziato la sua carriera tra i professionisti nel : in Toscana gioca in prestito la prima parte della stagione 2015-16, realizzando 12 presenze e 1 gol.

Nel gennaio 2016 si trasferisce al : in un campionato e mezzo totalizza 45 partite e 1 rete. Dopo le esperienze con e , nell’estate 2018 viene acquistato dal Bologna. Il 23 settembre esordisce in : la gara è proprio quella contro la Roma. Un debutto da titolare: gioca tutti i 90 minuti e il Bologna si impone per 2-0. Un mese più tardi arriva anche la prima rete nella massima serie, decisiva nel 2-2 casalingo contro il . Dopo aver collezionato 18 presenze con i felsinei, prosegue il suo percorso di crescita in , trasferendosi nell’agosto 2019 a titolo temporaneo tra le fila dell’ , in . Qui diventa uno dei cardini della difesa: chiuderà la stagione con 25 presenze e 1 rete, per poi ritornare al Bologna.

Punto di forza delle Nazionali giovanili azzurre a partire dall’Under 15, ha collezionato 9 presenze in Under 21, con cui ha disputato la fase finale degli Europei 2019.

Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e in marcatura, grazie alla sua duttilità può ricoprire sia il ruolo di esterno destro di difesa che di centrale. Senso della posizione, anticipo, Calabresi sa rendersi utile anche in fase di impostazione della manovra, dove può far valere le sue qualità tecniche.

Benvenuto in Sardegna, Arturo!”.