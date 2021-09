Salta la seconda panchina in Serie A, il Cagliari esonera Semplici

Dopo quella del verona, salta anche la seconda panchina in Serie A: il Cagliari ha deciso di esonerare Semplici.

Dopo quella del Verona, che in mattinata ha esonerato Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta rimediata al Dall'Ara contro il Bologna, salta la seconda panchina in Serie A: dopo tre giornate, e con un punto in tre partite, il Cagliari ha deciso di cambiare allenatore.

"Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini".

Il club rossoblù ha esonerato Leonardo Semplici: con un comunicato ufficiale, il Cagliari ha comunicato l'epilogo in Sardegna dell'avventura del tecnico ex SPAL.

Diversi i nomi che il Cagliari avrebbe in mente per sostituirlo: si va dal ritorno di Diego Lopez, già in rossoblù da giocatore e da allenatore (in più occasioni), a Walter Mazzarri, lontano dalla panchina dal 2020, quando allenava il Torino.

Nelle prossime ore il club dovrebbe comunicare la nomina del nuovo allenatore: in Serie A, però, è già il secondo cambio in appena tre giornate.