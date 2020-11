Il Cagliari saluta subito Birsa: ufficiale la risoluzione del contratto

Il Cagliari ha raggiunto l'accordo con Valter Birsa per la risoluzione contrattuale: c'è l'annuncio del club rossoblù, che svincola il centrocampista.

Decisione improvvisa in casa a stagione in corso: la società rossoblù ha deciso di salutare Valter Birsa. Raggiunto l'accordo tra il club e l'ex giocatore del per la risoluzione immediata del contratto.

Questo il comunicato ufficiale del club sardo sul centrocampista sloveno, che lascia i rossoblù dopo quasi due anni:

"Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con Valter Birsa: arrivato in Sardegna nel gennaio del 2019, il centrocampista sloveno ha collezionato 28 presenze in maglia rossoblù".

Un'avventura sicuramente incolore per il classe '86, arrivato a Cagliari dal nel gennaio 2019 ma mai veramente incisivo nel capoluogo sardo: soltanto 28 presenze, nessun goal e nessun assist per un giocatore che dovrà ora cercare il proprio riscatto in un'altra piazza.