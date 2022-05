Cagliari, riflessioni per la panchina: ipotesi esonero per Mazzarri

Ancora un'altra sconfitta per il Cagliari, invischiato a pieno titolo nella lotta per la permanenza in Serie A: all'Unipol Domus è arrivato un pesante 1-2 per mano del Verona, che ha reso ulteriormente complicato il cammino dei sardi verso la salvezza.

Settimo ko nelle ultime otto partite di campionato, con l'1-0 al Sassuolo del 16 aprile a rappresentare l'unico sorriso: ruolino più che negativo che, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', sta facendo riflettere i vertici della dirigenza rossoblù.

Il presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Stefano Capozucca sono in contatto per valutare l'eventualità di un cambio in panchina a poche giornate dalla fine: tutt'altro che salda la posizione di Walter Mazzarri, arrivato a settembre in sostituzione dell'esonerato Leonardo Semplici.

Proprio l'ex tecnico della SPAL potrebbe tornare in sella, ma né lui né Mazzarri hanno ricevuto comunicazioni da parte della società che vuole prendersi qualche giorno per capire al meglio la strategia da adottare.

A 270' dal termine del campionato, per il Cagliari si fa decisamente dura: il prossimo impegno sarà sul campo della diretta concorrente Salernitana, mentre il 15 maggio Joao Pedro e compagni ospiteranno l'Inter. All'ultima giornata un altro scontro diretto in trasferta, a Venezia.