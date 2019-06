Cagliari, Pisacane: "Mi piacerebbe giocare nel Boca Juniors"

Fabio Pisacane rivela la passione per il Boca Juniors: "Vorrei giocarci ma non ho ricevuto una chiamata da parte loro".

Del è diventato un simbolo, dimostrazione ne è il recente rinnovo fino al 2021: Fabio Pisacane ha dichiarato di voler chiudere la carriera in rossoblù, anche se c'è una società che potrebbe quantomeno indurlo alla tentazione di andare via.

Si tratta del Boca Juniors, club il cui stemma è tatuato sul braccio sinistro del difensore: troppo grande la passione per la squadra che fu del suo idolo Gabriel Omar Batistuta, ricambiata dai tifosi 'Xeneizes' che hanno apprezzato e non poco il gesto.

Con queste parole riportate da 'TyC Sports', Pisacane ha parlato proprio della sua infatuazione per i colori blu-oro, ammettendo al contempo che l'ipotesi di un trasferimento in è parecchio lontana dal concretizzarsi realmente.

"Vorrei giocarci ma penso che sia un po' impossibile andare lì, ma dal punto di vista della 'garra' e del carattere è un campionato che mi rappresenta. Quando si è sparsa la notizia che ero tifoso del Boca, i fan sono impazziti e potrebbero aver messo pressione, ma non ho ricevuto nessuna chiamata. Tutto nasce perché ho tatuato lo stemma sul braccio: una cosa è il tifo e un'altra è andarci. Onestamente, a volte scherzo sull'argomento ma la realtà è lontana dalla fantasia".

Magari, in caso di chiamata del ds Nicolas Burdisso, Pisacane potrebbe pensarci per davvero. Per ora gli basta e avanza il Cagliari, la sua felicità.