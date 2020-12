Gazzetta dello Sport - Il Cagliari pensa ancora a Nainggolan: nuovo assalto a gennaio

Chiuso all’Inter, Nainggolan è ancora nel mirino del Cagliari. I sardi sono pronti a riportarlo a casa, ma i nerazzurri dovranno abbassare le pretese.

Quella di Radja Nainggolan è sin qui stata una stagione complicata. Tornato all’, il centrocampista belga nei primi dieci turni di campionato ha racimolato appena 42’ in campo, ai quali vanno aggiunti i 3’ raggranellati in .

Quello del Ninja è stato un avvio fatto di tanta panchina, qualche infortunio e pochi scampoli finali di partite ed è quindi lecito chiedersi se possa ancora esserci un futuro per lui in una squadra che ha tra l’altro salutato l’Europa con largo anticipo rispetto ai programmi iniziali.

L’Inter domenica tornerà in campo per sfidare in Sardegna quel nel quale proprio Nainggolan tanto bene ha fatto fino a pochi mesi fa. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossoblù non ha mai smesso di pensare ad un possibile ritorno ‘a casa’ del Belga e, dopo averci provato fino all’ultimo giorno della scorsa sessione di calciomercato, adesso potrebbe preparare un nuovo tentativo in vista di gennaio.

Nainggolan rappresenterebbe un rinforzo importantissimo per Di Francesco. Lo stesso tecnico nei mesi scorsi si è speso pubblicamente per la sua permanenza in Sardegna, ma con l’Inter non si è riuscita a trovare quell’intesa che rendesse la cosa possibile. Il Cagliari ora potrebbe tentare di accontentarlo, ma un monte ingaggi già importante ed un bilancio che risente dei danni imposti dalla pandemia, costringeranno a muoversi su binari diversi da quelli della scorsa estate.

Affinché un ritorno di Nainggolan in Sardegna diventi realtà, è quindi necessario che l’Inter abbassi le sue pretese economiche, mentre viceversa non sarà un problema trovare un’intesa con il giocatore, visto che di fatto un accordo tra le parti c’è già da mesi.

A favorire il buon esito dell’operazione potrebbe esserci un fattore non da poco: il centrocampista non rientra nei piani di Conte.

Le prossime settimane diranno se l’affare sarà possibile e intanto c’è già chi come Pavoletti ha, attraverso un’intervista rilasciata a Radiolina e Videolina, un eloquente messaggio all’ex compagno di squadra.