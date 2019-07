Cagliari, Mattiello è ufficiale: arriva in prestito dall'Atalanta

Federico Mattiello è un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto.

Il annuncia un importante colpo di calciomercato, che era nell'aria da giorni. Si aspettava solo l'ufficialità, che è arrivata adesso: Federico Mattiello è un nuovo giocatore di Rolando Maran. Arriva dall'.

"Federico Mattiello è un giocatore del Cagliari. La società rossoblù comunica di avere acquisito dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive del classe 1995, che ha disputato la stagione scorsa nel . Benvenuto in Sardegna, Federico".

Questo il comunicato del Cagliari che annuncia l'arrivo di Mattiello. L'ex giocatore della potrà occupare i due ruoli di terzino in caso di difesa a quattro, oppure di laterale a tutta fascia in caso di difesa a tre.

"Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Cagliari il calciatore Federico Mattiello a titolo temporaneo con diritto di opzione. In bocca al lupo Federico!".

Questo invece il comunicato dell'Atalanta, che annuncia la sua cessione. Il giocatore non ha mai giocato con la maglia nerazzurra, visto che un anno fa è stato acquisto per poi essere girato in prestito al Bologna.

Nell'ultima stagione in , proprio con il Bologna, ha collezionato 17 presenze e 1 goal, segnato contro la .