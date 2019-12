Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: Correa con Immobile, Pellegrini in panchina

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio: Inzaghi con Luiz Felipe e Lucas Leiva, Correa in attacco. Nel Cagliari ci sono Rafael e Nandez titolari.

Le formazioni ufficiali di - :

Su Fantamanager trovi tutte le informazioni utili per il tuo fantacalcio

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; João Pedro, Simeone

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Si chiude con un big match d'alta classifica il 16esimo turno di . Alla Sardegna Arena sogni di e di Scudetto per Cagliari e Lazio, decise a portare a casa i tre punti per continuare a lottare per i rispettivi obiettivi.

Nel Cagliari c'è regolarmente Joao Pedro in attacco con Simeone, titolare anche Nandez a centrocampo con Cigarini e Ionita. Tra i pali ancora una volta Rafael vista la squalifica di Olsen e l'infortunio di Cragno, mentre in difesa ci saranno Cacciatore, Pisacane, Klavan e Lykogiannis.

La Laizo risponde con il solito 3-5-2 e il duo Correa-Immobile in avanti, mentre Lulic e Lazzari sono gli esterni di centrocampo. In mezzo spazio per Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Luiz Felipe, Acerbi e Radu a difendere Strakosha.