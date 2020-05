Cagliari, Giulini rivela: "Volevo Allegri a gennaio, ma andrà all'estero"

Sulla panchina della ha segnato una pagina importante della storia bianconera, ma nel mese di gennaio Massimiliano Allegri poteva tornare alle origini. Il presidente del Tommaso Giulini gli aveva infatti proposto un clamoroso ritorno in terra sarda proprio nell'anno del centenario.

Il patron rossoblù ha parlato in via dopo aver incontrato il sindaco di Cagliari e ha raccontato ai microfoni di 'Sky Sport' la pazza idea avuta durante il mercato invernale:

"Ho fatto una telefonata un po’ folle verso fine gennaio per offrirgli la nostra panchina , sapendo che comunque sarebbe stato impossibile".

La prossima squadra di Allegri non sarà italiana, la notizia viene confermata dallo stesso Giulini:

A margine dell'evento per il centenario del Cagliari, il presidente ha voluto anche omaggiare proprio la sua squadra in questo importante momento.

"Non ci aspettavamo di festeggiare così, in questa situazione. Vogliamo ripartire dagli stessi valori di cento anni fa quando in un circolo un gruppo di amici decise di regalare una squadra alla città. Noi vogliamo cercare di fare sempre meglio. Festeggiare il centenario così ci fa sentire anche un maggiore senso di responsabilità".