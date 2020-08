Cagliari, Genoa e Parma si sfidano: tutte vogliono Mancosu

Dopo essere retrocesso in B con il Lecce, il 32enne centrocampista difficilmente rimarrà in giallorosso: bagarre per averlo.

Nonostante la retrocessione di qualche settimana fa, Marco Mancosu non resterà certo in Serie B. Il centrocampista sardo, infatti, è nel mirino di diverse squadre per la prossima imminente nuova stagione del massimo campionato: bagarre per portarlo tra le proprie fila.

Sono tre le squadre che secondo La Gazzetta dello Sport sono interessate a Mancosu: il appena passato a Liverani, il suo ex , ma anche il che si è inserito nelle ultime ore rendendo il futuro del giocatore del ancora più indecifrabile.

Mancosu costa tre milioni di euro, ovvero il costo della clausola rescissoria che scadrà il prossimo 20 settembre, una cifra decisamente accessibile per tutte le squadre interessate a lui, capace di chiudere la 2019/2020 con 14 goal, secondo centrocampista goleador d'Europa.

Liverani ha chiesto Mancosu a Carli, direttore sportivo appena arrivato da Cagliari, dove lo scorso gennaio ha provato a portarlo in rossoblù, con deciso no di un Lecce che ha puntato su di lui per la salvezza, non riuscendo a rimanere in Serie A nonostante il grandioso apporto dato dal 32enne.

Proprio il Cagliari continua a sperare di riportare Mancosu nella sua città, dopo undici anni dall'ultima presenza in rossoblù. Tra l'altro il classe 1988 riuscì ad esordire in Serie A con goal, prima di andare in prestito e tornare solamente per giocare due gare. Dalla cessione la gavetta e l'esplosione in A, tardiva.

Chiuso il campionato, gli ultimi giorni di agosto e le prime settimane di settembre saranno fondamentali per conoscere il destino di Mancosu. Possibilità di rimanere in Serie B per riportare il Lecce nella massima serie quasi nulle, nel suo futuro solamente la A.